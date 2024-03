Inaugurata a New York la campagna Star Wars “March to May the 4″

Venerdì, 21 marzo, è stata inaugurata a New York City la campagna Star Wars “March to May the 4″ con al centro l’Empire State Building

Venerdì, 21 marzo, è stata inaugurata a New York City la campagna Star Wars “March to May the 4″ con un evento speciale che ha visto al centro uno dei luoghi simbolo della Grande Mela: l’Empire State Building. Alla cerimonia dell’illuminazione ha partecipato anche Hayden Christensen, l’interprete di uno dei villain più iconici di sempre, Darth Vader.

L’evento è stato accompagnato dalle note della Marcia Imperiale composta John Williams ed è culminato in uno spettacolo luminoso mozzafiato sulla facciata dell’edificio simbolo di New York, famoso in tutto il mondo. Lo spettacolo luminoso, della durata di 5 minuti, ha mostrato immagini della saga con particolare attenzione ai villain più amati dai fan, tra cui Darth Vader, l’Imperatore Palpatine, gli Stormtrooper e altri ancora.

Il takeover dell’Empire State Building include varie photo opportunity interattive dedicate ai nuovi prodotti ispirati a Star Wars, esposti in vetrine e speciali teche. All’iconico 86th Floor Observatory, i fan possono scattare foto con il Funko POP! di Darth Vader a grandezza naturale e con l’incredibile sfondo dello skyline di New York City. Per celebrare il 25° anniversario della serie LEGO® Star Wars™, LEGO Group ha allestito all’80° piano un’esposizione, degna di un museo, di villain di Star Wars a grandezza naturale realizzati con mattoncini LEGO, incluse le repliche da oltre 180 cm di Darth Vader e Darth Maul™. Le iconiche vetrine dell’ingresso dell’edificio della Fifth Avenue presentano uno speciale schermo che mostra le immagini di Darth Vader, Darth Maul e degli Stormtrooper, oltre a una serie di prodotti ispirati a Star Wars. Alcune delle attività previste nell’edificio e all’interno dell’Observatory rimarranno aperte al pubblico fino al 29 aprile.



Paul Southern, Senior Vice President, Global Brand Commercialization, Lucasfilm, Disney Experiences, ha commentato: “Siamo entusiasti di svelare un’ampia gamma di nuovi prodotti per i fan di tutte le età con i nostri numerosi licenziatari e rivenditori, mentre ci avviciniamo al 4 maggio. Abbiamo davvero portato la potenza dell’Impero nell’Empire State Building con questo takeover a tema Star Wars, creando un momento perfetto per uno dei brand di intrattenimento più forti e dei franchise più duraturi al mondo”.