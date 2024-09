Torna Striscia la notizia con la velina e il velino. Tutte le novità della 37esima edizione

Da Lunedì 23 settembre – a partire dalle ore 20:35, su canale 5 – torna Striscia la notizia! Tanti i temi affrontati oggi, giovedì 19 settembre, durante la conferenza stampa di un’edizione (la 37esima del celebre tg satirico) ricca di novità, satira, umorismo, inchieste, scoop e… “complottenza”.

Variegati i temi affrontati dall’ideatore di Striscia la notizia Antonio Ricci, affiancato dai nuovi conduttori Michelle Hunziker e Nino Frassica: dal caso Sangiuliano–Boccia, passando per i fuorionda – mandati poi in onda da Striscia – di Andrea Giambruno (le relative polemiche con il “caos” Giambruno-Meloni e il rapporto satira-governo), Chiara Ferragni e Fedez (pandoro, donazioni e tanto altro), i (non) concorrenti di Striscia – in particolare “Affari Tuoi” di Stefano De Martino su Rai 1 e “Chissà chi è” di Amadeus sul Nove – fino alle non più veline (sostituite per la prima volta da una velina e un velino), alle nuove collaborazioni con Fabrizio Gatti e Dagospia, agli inviati, alle rubriche, alla sigla e alle “hit del Gabibbo”.

STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA COMPLOTTENZA

Partiamo dal termine “complottenza”, che fa da protagonista nel sottotitolo scelto per quest’anno. Il perché di “Striscia la notizia – la voce della complottenza” ce lo spiega l’ideatore del celebre tg satirico: “‘Complottenza’ è un neologismo che indica la cifra del momento: ormai tutto viene letto come un complotto”. “Con tutti questi contenuti da creare – prosegue Antonio Ricci – il vero non è più necessario: incuriosisce di più il falso. I complotti ci sono ma l’Italia è soprattutto il Paese del fallo di simulazione. Si buttano tutti per terra e dicono ‘Ah, mi han fatto quello, mi han fatto questo…’”.

I CONDUTTORI

Tante, come anticipato, le novità di questa 37esima edizione di Striscia la Notizia, a partire dall’inedita coppia di conduttori formata da Michelle Hunziker e Nino Frassica.

“Io ho questa attitudine ad abbracciare la persona che arriva e a sintonizzarmi su di lei” spiega Michelle che parla divertita del suo nuovo compagno di bancone al tg satirico: “Non c’è nulla di prevedibile con Nino Frassica: sono molto contenta. È una persona che ha fatto un miliardo di cose, una carriera strabiliante. Penso che lui sia molto sereno e “polleggiato” (tranquillo, ndr.). “Non sei agitato, vero Nino?”, chiede la Hunziker a Frassica. E Frassica risponde scherzando come al solito: “Io mi preoccupo solo per la replica: devo ricordarmi tutto quello che abbiamo detto finora per ripeterlo!”.

Nino Frassica – che nel 2005 ha condotto 4 puntate di Striscia la notizia (2 ad aprile con Nino D’Angelo e 2 a maggio con Mino Reitano) – viene definito da Ricci “un grandissimo improvvisatore”.

“Michelle è molto brava a stargli dietro, a rintuzzarlo. Questa è davvero una bella coppia”, dice Ricci, che prosegue: “Il fatto che Nino sia così lunare dà un valore aggiunto a Striscia”. A proposito di Frassica, il comico siciliano spiega – ovviamente a modo suo – che “Striscia è all’80% un programma satirico e per il 70% no…”.

LA VELINA E IL VELINO

A proposito di grandi novità e sorprese, quest’anno – per la prima volta in assoluto – ci saranno una velina e un velino. O meglio, un “velin” come lo definisce scherzosamente Antonio Ricci.

Si tratta di Beatrice Coari (21 anni) e Gianluca Briganti (37 anni). Grande sorpresa dunque sul bancone di Striscia. Per la prima volta in assoluto in coppia ci saranno una velina e un velino.

“Oppure diciamo ‘velin’, un po’ alla ligure (ricorda ‘belin’, ndr.), così la parola può andare per entrambi i generi”, scherza Ricci che si rivolge poi a coloro che insinuano che “le veline non parlano”: “Per chi volesse dire che le veline non parlano… ebbene la velina di oggi, Bea, conosce ben quattro lingue!” (e spiega come in realtà le veline non parlano mentre ballano a Striscia ma hanno ben altre occasioni di parlare in altre trasmissioni – come Paperissima – spot ecc…)

GLI INVIATI E LE RUBRICHE

Grandi novità anche tra gli inviati. A partire dalla coppia formata da Fabio Caressa e la figlia Eleonora che saranno protagonisti della nuova rubrica settimanale “Gli Oscar dei Caressas”.

E ancora: il comico Antonio Ornano (che sarà “Socialman”), Roberto Da Crema (detto “il Baffo”) e “Il Grande Flagello”, content creator già ben noto sui social.

Confermati tantissimi inviati: Cristiano Militello, Luca Abete, Rajae Bezzaz, Vittorio Brumotti, Marco Camisani Calzolari (MCC), Fabrizio Fontana (Capitan Ventosa), Jimmy Ghione, Alessio Giannone (Pinuccio), Max Laudadio, Enrico Lucci, Moreno Morello, Stefania Petyx con il suo inseparabile bassotto, Chiara Squaglia, Valerio Staffelli e Riccardo Trombetta.

Per quanto riguarda le rubriche: tornano le rubriche “Striscia lo striscione” e “Striscia il cartellone” di Cristiano Militello, “Capolavori del mondo in cucina” di Paolo Marchi, “Paesi, Paesaggi… ” di Davide Rampello e i videoclip musicali di Highlander Dj.

E non solo: ai nastri di partenza anche Francesca Manzini, Dario Ballantini (che si metterà anche nei panni del generale Roberto Vannacci) e Giuseppe Longinotti (la Elly Schlein del tg satirico).

IL CASO SANGIULIANO-BOCCIA

Durante la conferenza – e con le domande dei giornalisti – si torna a parlare del celebre caso Sangiuliano Boccia. E Antonio Ricci, ovviamente, sa come rispondere.

“L’ex ministro Gennaro Sangiuliano? Poraccio”, scherza Ricci.

Riguardo Maria Rosaria Boccia: “Di lei invece si può pensare che sia Mata Hari o una specie di Gabibbo animato da qualcosa all’interno? E chi è stato a farlo? Marina Berlusconi, Dario Franceschini…? La realtà dei fatti è molto semplice, spesso sotto gli occhi di tutti: Sangiuliano si è invaghito di questo corazziere biondo. Se non si fosse fatto ingarbugliare, non ci sarebbe stato nessun ‘complotto’…”

I FUORIONDA DI ANDREA GIAMBRUNO (MELONI E SATIRA-GOVERNO)

Antonio Ricci ha poi affrontato il caso dei fuorionda di Andrea Giambruno (ex marito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni), mandati in onda dal tg satirico.

“Chi è che ha istigato Giambruno a dire quelle cose? – dice Antonio Ricci – Non l’ho messo io a condurre quella trasmissione”. E inoltre “quelle frasi erano perfettamente coerenti con quello che lui diceva, in onda e fuorionda”.

Quando qualcuno commenta dicendo “Questi qui (di Striscia la notizia, ndr.) hanno tramato perché volevano indebolire…” è sbagliato secondo Ricci e un modo di pensare del genere rischia di diventare “pericoloso” poiché “qualunque battuta contro il Governo diventa attacco e complotto” spiega l’ideatore del tg satirico, che prosegue: “Io mi sento invece in una posizione lecita”.

“Se fossi il presidente del Consiglio non mi arrabbierei”, conclude Ricci che ricorda come in questi anni Striscia abbia trasmesso in generale “più di 700 fuorionda”.

I FERRAGNEZ – CHIARA FERRAGNI E FEDEZ

In seguito si parla di Chiara Ferragni e Fedez – i Ferragnez – e tutto ciò che è accaduto con il pandorogate, l’uovo di Pasqua e tanto altro: Antonio Ricci si dice “affascinato da queste meteore e dalla pochezza” di certi personaggi. Poi, Ricci dà “una grande colpa” a certi quotidiani: “Penso che una grande colpa sia da attribuire ai quotidiani: i giornali stessi evidentemente davano spazio a questi argomenti perché portavano clic alle loro pagine”.

I (NON) CONCORRENTI DI STRISCIA

Antonio Ricci spiega come Striscia la notizia non abbia timore dei suoi “concorrenti”, i programmi che vanno in onda alla stessa ora, in particolare “Affari tuoi” (che, secondo Ricci “ischia di “far diventare un verbo i numeri fortunati e quindi essere un promo alla ludopatia”) condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e “Chissà chi è” condotto da Amadeus sul Nove.

L’ideatore del tg satirico spiega, anzi, come questa “concorrenza” possa portare più persone a guardare la tv (visto che spesso si parla del calo di ascolti che riguarda il mezzo televisivo). Forse, la vera concorrenza è tra il programma di Rai 1 e quello sul Nove.

LE COLLABORAZIONI CON FABRIZIO GATTI E DAGOSPIA

Due nuove collaborazioni in questa 37esima edizione di Striscia la notizia. La prima con il giornalista d’inchiesta Fabrizio Gatti, direttore editoriale di Today.it; la seconda con il portale di gossip e notizie Dagospia.com.

LA SIGLA DI CHIUSURA E LE HIT DEL GABIBBO

Il titolo della sigla di chiusura del programma è “Cun a cua” (“Con la coda”, dal dialetto ligure), una canzone che riguarda le code, ormai presenti ovunque: in strada, nelle liste d’attesa, nelle scuole, ai musei, nei concerti… dappertutto.

Inoltre questo mese, in tutti gli store digitali (Amazon Music, Spotify, Apple Music, YouTube Music, ecc…), è disponibile la compilation “Le hit del Gabibbo”, con le più famose sigle cantate dal Gabibbo.

di Filippo Messina