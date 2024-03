Chiara Ferragni a “Che tempo che fa”: il “caso Pandoro” e la crisi con Fedez

Chiara Ferragni torna sul grande schermo, ospite nel programma “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, dopo le polemiche sulla questione beneficenza – in particolare l’ormai celebre “caso Pandoro” – e la recente crisi con il marito Fedez.

“È stato un periodo tosto durato due mesi e mezzo – dichiara l’influencer – ma la mia storia è piccola rispetto alle tragedie che accadono nel mondo, mi sono trovata al centro di un’ondata di odio. Pensi che una come me sia preparata però niente ti prepara alla violenza, è stato difficile anche per me che sono iper-preparata”.

Ferragni parla del “Pandoro gate” e delle polemiche legate alla beneficenza: “Per me c’è uno spartiacque: il 15 dicembre 2023 – afferma – mi sono resa conto che le cose potevano essere fatte in un altro modo. La sentenza dell’antitrust sul ‘caso Pandoro’ mi ha fatto riflettere. Pensavo di aver fatto operazioni in buona fede – prosegue l’influencer – mi sono resa conto che se alcuni avevano frainteso le mie intenzioni, le cose potevano essere fatte meglio”.

Un grave errore di comunicazione quindi. “La comunicazione relativa alla beneficenza legata al ‘caso Balocco’ poteva essere comunicata meglio”, dichiara Chiara.

“Potevo fare di meglio. Se ho frainteso, restituisco tutto”, le parole dell’influencer.

“Non rifarei questo tipo di operazioni – dichiara Chiara Ferragni – continuerei a fare come ho fatto in passato: o attività completamente benefiche o attività commerciali che sono il motore delle mie due società. Posso solo dire che mi dispiace, che non le farò più in futuro. In quel momento per me era abbastanza chiaro il tutto però evidentemente dovevano esser fatte e spiegate anche in maniera diversa”.

Ferragni parla poi del momento complicato che sta vivendo con il marito Fedez: “Con Federico ci sentiamo perché siamo due persone adulte che si vogliono bene. È un periodo di crisi, ne abbiamo avute anche in passato… questa è una crisi un po’ più forte”.

di Filippo Messina