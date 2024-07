I Toto costretti a cancellare la data ad Este

I Toto hanno annunciato che la band non sarà in grado in esibirsi nello show previsto per questa sera, 23 luglio, al Castello Carrarese di Este. Il tastierista e vocalist Greg Philinganes ha un’indisposizione fisica e il concerto è stato cancellato.

Informazioni per gli acquirenti:

I biglietti saranno rimborsati a partire da lunedì 29 luglio nelle seguenti modalità:

– per gli acquisti su Ticketone.it: riaccredito diretto sul metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto

– per gli acquisti presso uno dei punti vendita Ticketone o presso il botteghino/pro loco di Este andranno inseriti i dati richiesti al seguente link www.rimborso.info entro il 29 agosto 2024