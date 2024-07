Ceccon stellare e Frigo jet, è bronzo Italia

Medaglia d’argento per i ragazzi della 4×100 stile libero: la medaglia della grandezza e della benzina emotiva per il nuoto italiano

Medaglia d’argento per i ragazzi della 4×100 stile libero: la medaglia della grandezza e della benzina emotiva per il nuoto italiano

Medaglia d’argento per i ragazzi della 4×100 stile libero: la medaglia della grandezza e della benzina emotiva per il nuoto italiano

Medaglia d’argento per i ragazzi della 4×100 stile libero: la medaglia della grandezza e della benzina emotiva per il nuoto italiano

La medaglia della grandezza. La medaglia che segna il passo di un fuoriclasse assoluto. La medaglia – la terza nella prima giornata di gare a Parigi – che potrebbe essere la benzina emotiva per il nuoto italiano.

La 4×100 stile libero italiana ha emozionato, centrando il terzo posto dietro agli uomini jet americani e agli australiani. È il bis olimpico, dopo l’argento a Tokyo 2020. Una medaglia pesantissima contro i migliori al mondo, che arriva dopo una giornata di gare che aveva lasciato qualche ombra sul grado di preparazione degli azzurri.

E invece arriva il podio in una gara velocissima in cui sono emersi l’ultima frazione di Frigo, che ha saputo tenere dietro il ritorno dei cinesi, ma è la gara che certifica – si spera – la condizione di Thomas Ceccon, sicuramente uno degli assi della spedizione azzurra in Francia. Il fenomeno veneto ha recuperato da solo un distacco enorme in seconda frazione, dopo la prima in verità poco esplosiva di Miressi, poi ci hanno pensato Conte Bonin e Frigo, quest’ultimo con una frazione straordinaria.

Si spera sia solo l’antipasto, perché se la scherma segna un po’ il passo, c’è bisogno che il nuoto porti a casa il maggior numero di metalli, tra cui qualche oro, che è invece mancato ai Giochi giapponesi, tre anni fa.

di Nicola Sellitti