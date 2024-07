L’abbraccio tra Mattarella e Samele dopo il bronzo: “Un tifoso speciale”

Gigi Samele dopo la medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella sciabola, è scoppiato in lacrime in pedana correndo subito ad abbracciare “un tifoso speciale” – come ha dichiarato subito dopo in un’intervista a caldo: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“C’era un tifoso speciale non potevo esimermi dall’abbracciarlo” ha detto Samele “ed ero così emozionato che quando ho visto il presidente ho detto ‘ora ci resto secco!’. Anche prima l’ho salutato e sono diventato bordeaux”.

di Raffaela Mercurio