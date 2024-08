Arbitri tifosi e polemiche in Premier League

In Inghilterra, gli arbitri sono al centro dell’attenzione per la richiesta che fa già discutere di dichiarare per quale squadra fanno il tifo

Tifosi sugli spalti, calciatori in campo, pallone al centro, fischio dell’arbitro. Il calcio è tornato a essere sulla bocca di tutti: da chi segue questo sport con passione a chi si improvvisa allenatore. In questi giorni in Inghilterra ci si concentra sulle ‘chiacchiere da Var’, visto che gli arbitri sono al centro dell’attenzione e dovranno dichiarare per quale squadra fanno il tifo. Lo ha spiegato Howard Webb, direttore del Consiglio degli arbitri di gara (Pgmol): «Chiederemo agli arbitri di dichiarare eventuali interessi particolari. […] Esamineremo tali simpatie e apporteremo modifiche se necessario».

Tale decisione arriva dopo le polemiche che si sono susseguite la scorsa stagione quando durante Everton-Nottingham Forest (partita fondamentale nella lotta salvezza in cui era coinvolta anche Luton Town) furono negati tre rigori alla squadra ospite poiché l’arbitro al Var «era tifoso del Luton», come sostenuto dal Nottingham.

Quella di Webb è una scelta che sta facendo discutere, visto che mette in dubbio ciò che dell’arbitro dovrebbe essere la prima regola assoluta: l’imparzialità. Di decisioni arbitrali assurde ne conosciamo parecchie (Byron Moreno vi ricorda qualcosa?), dobbiamo però avere la certezza che certi errori non siano dovuti al tifo calcistico. Certo è che, qualora così fosse, al Var (e non solo) sarebbe meglio che gli arbitri si concentrassero con entrambi gli occhi sulle azioni di gioco e non ne strizzassero uno alla squadra per cui simpatizzano.

di Filippo Messina