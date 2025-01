Calcio da macello, il libro che mette sotto accusa le scuole calcio giovanili

Parliamo di scuole calcio e di un libro appena uscito, “Calcio da macello”, che ha avuto il coraggio di mettere sotto accusa il settore delle scuole calcio dove il bambino e il suo benessere (anche mentale) non sono più la priorità. Alan Fiordelmondo, ex tennista professionista e autore del libro, spiega cosa il calcio dovrebbe rubare al mondo del tennis, uno sport dove un approccio completamente diverso ha generato dei super campioni. Non è un caso. Ma per farlo servono prima di tutto preparatori competenti e genitori responsabili. Invece, spesso, si è costretti ad assistere a certi siparietti vergognosi. Una soluzione, secondo Fiordelmondo, potrebbe essere quella di giocare per tutto il ciclo della preagonistica a porte chiuse. L’intervista a cura di Ilaria Cuzzolin