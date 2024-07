Euro 2024: Inghilterra in finale contro la Spagna, Olanda battuta 2-1

La rivincita di Southgate. Che potrebbe diventare la riscossa, anzi l’apoteosi se l’Inghilterra, dopo aver battuto al fotofinish l’Olanda (2-1, in rimonta), riuscirà a fare lo stesso con la Spagna domenica sera a Berlino per l’ultimo atto di Euro 2024. Il contestatissimo commissario tecnico inglese, già con un piede fuori dalla panchina dei Tre Leoni e che mai ha dato un gioco e un’identità al pacchetto di campioni che si trova a disposizione, si è giocato la mossa della carriera: a poco più di dieci minuti dal termine della gara con gli orange, ha tirato fuori Harry Kane, il totem dell’attacco inglese, autore anche del gol su rigore del pareggio, per il quasi sconosciuto Watkins, punta dell’Aston Villa. Al cambio ha scosso la testa non solo Kane ma praticamente tutto il Regno Unito. E invece è stato proprio Watkins, con un diagonale incrociato da destra verso sinistra, a regalare poco prima del triplice fischio, la finale attesissima dagli inglesi.

Seconda finale consecutiva dunque, dopo quella con l’italia di Mancini a Wembley.

E il destino sembra suggerisce qualcosa, è il secondo successo inglese a tempo scaduto: con la Slovacchia erano stati Bellingham e Kane a ribaltare il risultato, evitando una debacle nazionale. Insomma, la cabala e anche la statistica potrebbero pendere finalmente dalla parte della nazionale di Sua Maestà, che non vince nulla dai Mondiali 1966 e che colleziona negli ultimi anni semifinali e finali, senza mai conquistare l’argenteria.

Sempre la cabala potrebbe non bastare se gli inglesi non alzassero il livello, specie nei loro formidabili singoli, contro la Spagna, che ha mostrato una marcia in più in tutta la competizione. Ma, in attesa della finalissima, è la notte di Mr Southgate, spesso criticato – anche da noi -, molto sottostimato, ma che domenica potrebbe sollevare la Coppa. Scusate se è poco.

di Nicola Sellitti