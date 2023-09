Figc e Mancini: si valuta causa di risarcimento danni

Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha dichiarato di star valutando i margini per avviare una causa di risarcimento a Roberto Mancini

La Figc sta valutando i margini per avviare una causa di risarcimento a Roberto Mancini, dopo le dimissioni via pec dello scorso 13 agosto presentate dall’ormai ex ct della nazionale italiana, divenuto poi commissario tecnico dell’Arabia Saudita.

Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina al termine del consiglio federale: “Il consiglio ha deliberato di poter dare mandato a un professionista per avere un parere tecnico legale e capire che opportunità ci possano essere su un’ipotesi di richiesta di risarcimento” ha dichiarato Gravina.