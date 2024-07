Prima medaglia italiana! Filippo Ganna argento nella cronometro maschile

Il medagliere azzurro inizia a riempirsi: è arrivata la seconda medaglia di giornata (la prima se l’è assicurata Gigi Samele nella sciabola, in serata sapremo se sarà il metallo più pregiato), forse una di quelle più attesa perché l’argento di Filippo Ganna (alle spalle del belga Evenepoel) nella cronometro individuale dei Giochi sa tanto di riscatto.

Tre anni fa a Tokyo per Ganna, che ha vinto in carriera sei titoli mondiali su pista nell’inseguimento su strada, era arrivato solo il quinto posto. È il primo italiano a vincere una medaglia nell’inseguimento individuale.

L’Italia non vinceva una medaglia nella cronometro su strada dal 1932, quando a Los Angeles vinse Attilio Pavesi su Guglielmo Segato. Ha anche rischiato di cadere, Ganna. Sino all’ultimo km c’era il rischio di finire come in Giappone, quarto o quinto, senza un metallo a coronare una carriera leggendaria.

Ma non è finita: c’è da difendere l’oro azzurro di Tokyo 2020 nell’inseguimento a squadre.

Ora Ganna tornerà tre giorni in Italia per allenarsi, poi il ritorno in Francia per una grande missione: con il bis a Parigi, si entrerebbe nella storia del ciclismo su pista, a casa dei cugini francesi.

di Nicola Sellitti