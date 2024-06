L’abbraccio tra Fiona May e la figlia Larissa

L’abbraccio commovente tra la campionessa Fiona May e la figlia Larissa Iapichino, medaglia d’argento nel salto in lungo agli europei di atletica di Roma

Un europeo di atletica ricco di abbracci: dopo quello tra Gimbo Tamberi e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un abbraccio in questo caso materno ha commosso l’Italia.

Protagoniste la campionessa Fiona May e la figlia Larissa Iapichino la quale, dopo aver vinto la medaglia d’argento nel salto in lungo dietro la tedesca Mihambo, è corsa ad abbracciare la mamma. Un momento toccante, commentato così dalla Iapichino: “Mamma era super agitata, non riusciva neanche a guardarmi. Mi ha detto: sii fiera di te e goditela perché una medaglia non è mai scontata”.

di Margherita Medici