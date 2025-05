I 50 anni di David Beckham

Calciatore, dirigente sportivo, imprenditore, modello, vera e propria icona di stile: questo e tanto altro è David Beckham! Che oggi compie 50 anni.

Soprannominato scherzosamente “Spice Boy” poiché sposato dal 1999 con la cantante Victoria Adams delle Spice Girls (con cui ha avuto 4 figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper), Beckham – nato il 2 maggio 1975 – è uno di quelli che lascia il segno. In ogni ambito.

Il suo amore puro per il calcio ha certamente caratterizzato questi 50 anni di David Beckham. Fantastico calciatore, centrocampista dal talento cristallino con una grande precisione e un tiro potente – in molti si ricorderanno sicuramente dei suoi stupendi calci di punizione! – Beckham ha giocato in top club europei (e non solo). Milan, Real Madrid, Manchester United, Paris-Saint Germain (PSG), Los Angeles Galaxy e Preston North End e Tottenham (nelle giovanili).

È soprattutto con il Manchester United che Beckham mostra le sue grandi doti calcistiche. In questa squadra comincia la sua vita nel calcio professionistico, nel 1993. E con il Manchester United vince di tutto, a suon di gol (anche strepitosi) e assist “al bacio”: 6 campionati inglesi, 1 Champions e 1 Coppa intercontinentale.

Ma la carriera di Beckham nel mondo del calcio non si è conclusa quando, come si suol dire, ha appeso “le scarpe al chiodo”, ossia pochi giorni dopo la vittoria della Ligue 1 (il campionato francese) con il “suo” PSG – il 16 maggio 2013 – dopo aver annunciato, a 38 anni, il suo ritiro dal calcio giocato al termine della stagione 2012-2013. Diventato dirigente sportivo, ora Beckham è il presidente della squadra statunitense Inter Miami (dove giocano giocatori del calibro di Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Suárez e Sergio Busquets) e co-proprietario della squadra inglese Salford City.

David Beckham è stato senza dubbio il prototipo perfetto del calciatore-brand, protagonista dentro e fuori dal campo. Non solo nel calcio ma in diversi settori, come ad esempio quello della moda.

di Filippo Messina