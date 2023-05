Il Borussia Dortmund perde il campionato, le lacrime di Edin Terzic

Ieri il Borussia Dortmund ha perso il campionato all’ultima partita. I tifosi hanno dedicato un coro all’allenatore Edin Terzic che non è riuscito a trattenere le lacrime

Ieri il Borussia Dortmund ha perso clamorosamente il campionato all’ultima partita, pareggiando 2-2 in casa al Signal Iduna Park contro il Mainz e arrivando a 71 punti in classifica, alla pari del Bayern Monaco che però ha vinto per una migliore differenza reti.

A fine match, la reazione dei tifosi del Dortmund è stata da brividi: nonostante la tristezza per il sogno svanito proprio all’ultimo e con le lacrime ancora agli occhi, hanno cantato e dedicato un coro a Edin Terzic – allenatore e tifosissimo del Borussia Dortmund – che, visibilmente emozionato, non è riuscito a trattenere le lacrime.

“Se vinci e sei in cima, o se perdi e sei in fondo, canteremo ancora: Borussia, BVB!”.