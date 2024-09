Sinner in lacrime: “Dedico questa vittoria a mia zia”

Il numero uno al mondo Jannik Sinner ha ringraziato il pubblico per il sostegno in un momento difficile e dedicato la vittoria a sua zia malata

Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, nel discorso tenuto dopo la conquista del suo secondo slam, ha dedicato la sua vittoria alla zia malata: “Questo titolo per me vuol dire tantissimo, l’ultimo periodo per me davvero non è stato facile, il mio team mi ha sostenuto ogni giorno, mi è stato vicino”, ha spiegato Sinner.

Poi ha aggiunto: “Voglio ringraziare il pubblico per il supporto nei momenti di difficoltà: è facile esserci quando le cose vanno bene. Ho imparato che fuori dal tennis c’è una vita. Mia zia non sta bene, non so quanto starà ancora con me e voglio dedicare un pensiero a lei. È una persona importante, abbiamo passato tanti bei momenti insieme e le auguro tanta salute”.

di Margherita Medici