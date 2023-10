Nicolò Fagioli, la “presunta ludopatia” e le scommesse nel calcio

“Ho fatto puntate su partite di calcio”: queste le parole che avrebbe detto agli investigatori della Procura di Torino Nicolò Fagioli, centrocampista 22enne della Juventus, ammettendo di aver scommesso su partite di calcio.

Fagioli rischia ora tre anni di squalifica perché il comma 1 dell’articolo 24 comporta “per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società, la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000”.

Una “presunta ludopatia” – che potrebbe essere spiegata nell’ambito della linea difensiva – davanti alla giustizia sportiva potrebbe alleggerire la pena ma ciò non è comunque per niente scontato. A suo favore, il fatto che abbia scelto di autodenunciarsi.

Dopo la squalifica per doping per il centrocampista juventino Paul Pogba, un’altra tegola per la Juventus.

Per il “caso Fagioli”, la Juventus non rischia nulla. Discorso decisamente diverso invece per gli altri tesserati poiché lo stesso articolo 24 parla di un “obbligo di informare la Procura federale” se si viene a conoscenza che società o altri tesserati siano dediti a scommesse.

Fagioli potrebbe non essere l’unico protagonista di questo “scandalo” calcistico. La vicenda delle scommesse, infatti, potrebbe coinvolgere altri nomi del calcio italiano.