Paris2024, giorno 13 – Vela, oro dell’Italia nel Nacra 17! Argento per la canoa velocità di Casadei/Tacchini e bronzo per Taddeucci nella 10km nuoto di fondo

13esimo giorno di Olimpiadi 2024. Vela: straordinario oro nel Nacra 17! Dominano Ruggero Tita e Caterina Banti. Argento per la canoa di Casadei/Tacchini e bronzo per Taddeucci

ore 13:30 Una gara oltre le loro possibilità, con gli ultimi 200 metri in apnea: la canoa regala ancora soddisfazioni all’Italia: è argento nello sprint doppio maschile sui 500 metri per Gabriele Casadei (all’esordio olimpico a 21 anni) e Carlo Tacchini, alle spalle di poco di un secondo solo della Cina, dopo essere passati come quinti a metà gara. Una grande impresa: è la medaglia numero 30 per la spedizione azzurra. Dalle Olimpiadi di Roma 1960 non si vedeva un equipaggio italiano in finale su questa distanza.

re 12:55 Vela: dopo giorni di rinvii – a causa del vento – arriva l’oro per gli azzurri nel Nacra 17! Dominano Ruggero Tita e Caterina Banti, che avevano conquistato l’oro anche a Tokyo 2020.

L’Italia sale a quota 10 ori!

Un oro sfavillante, atteso da giorni, dipeso dal vento sul campo di gara di Marsiglia. Ruggero Tita e Manuela Banti conquistano il decimo oro per la spedizione italiana, eguagliando così il risultato, almeno in termini di ori, ottenuto dagli azzurri a Tokyo 2020. I due fuoriclasse hanno quindi saputo ripetere l’impresa compiuta alle Olimpiadi di Tokyo: è il sesto oro della vela azzurra nella storia dei Giochi. Prima del trionfo del duo nelle tappe della Nacra 17, in questa edizione è andata già a segno Marta Maggetti, nel windsurf nella classe iQfoil. E’ il metallo numero 29 per l’Italia, a meno 11 dallo straordinario risultato dei Giochi nipponici.

di Nicola Sellitti

ore 9:30 Sale a 28 il bilancio delle medaglie italiane alle Olimpiadi di Parigi 2024. La prima gioia della 13esima giornata arriva di prima mattina grazie alla fiorentina Ginevra Taddeucci, che si aggiudica la medaglia di bronzo nella 10km di nuoto di fondo femminile.

Sesto posto e ottima prestazione per l’altra azzurra, Giulia Gabbrielleschi, in una gara segnata dalle polemiche per l’inquinamento della Senna.