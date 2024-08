L’Italvolley fa la storia e vola in finale alle Olimpiadi

Affamate e folli. Al seguito dello Steve Jobs della pallavolo italiana, anzi dello sport italiano. Un anno fa la nazionale italiana di pallavolo era a pezzi, divisa in club, con fuoriclasse come Paola Egonu lontane dalla maglia azzurra, con un potenziale formidabile ma inespresso. Ora è in finale alle Olimpiadi, contro gli Stati Uniti. E’ semplicemente arrivato il maestro Julio. Ha lasciato Busto Arsizio, decidendo di andare in missione, a 71 anni, per vincere quel che manca al suo palmares di venerabile maestro: l’oro olimpico. Velasco ha portato le azzurre attraverso la Nations League, attraverso un percorso di consapevolezza, ha riavvicinato gli assi alla nazionale, ha miscelato il tutto con vista su Parigi. Ora l’Italvolley centra la prima finale di sempre ai Giochi olimpici. Il talento delle azzurre, la grandezza di Julio, il guru che rifugge gli alibi. Ora, gli Stati Uniti, per chiudere il cerchio.

Di Nicola Sellitti