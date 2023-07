Pellegrini incinta nel giorno dell’addio al record

Il nuovo capitolo della vita che avanza, gridato al mondo via social, mentre spariva – ma solo per la statistica – il primato che l’ha piazzata tra gli immortali della piscina, il punto più luminoso del capitolo precedente. Federica Pellegrini è incinta. Si compie così il disegno tracciato dalla Divina appena lasciata l’amata piscina, a novembre 2021: prima il matrimonio con il suo allenatore, Matteo Giunta, poi la metabolizzazione del ritiro. Ora la famiglia che si allarga.

Non è mai mancato il tempismo alla veneta. Come potrebbe mancare il timing a una fuoriclasse senza tempo? Ha annunciato la gravidanza in un video su Instagram – dopo le risentite smentite dalla diretta interessata per le sue foto pubblicate di recente – pochi minuti dopo aver perso il record del mondo sui 200 stile libero.

Quel record resisteva da 14 anni, dai Mondiali di Roma 2009, era il più longevo nel nuoto. Ai Mondiali nipponici sono caduti anche altri primati stampati da Michael Phelps: la prova che il nuoto non aspetta nessuno, vengono fuori campioni in serie, più che in altre discipline. Federica se lo aspettava, anche se brucia, eccome, soprattutto a fuoriclasse ultracompetitivi come è stata la veneta, 26 medaglie d’oro, 11 record del mondo e tre podi olimpici in quasi 20 anni di bracciate.

Un capitolo si chiude, un altro si apre. Così avviene anche per la Divina, una delle dieci stelle di sempre dello sport italiano, ad andarci larghi. Il nuoto è sempre più alle spalle, ora c’è davanti una sfida ancora più complessa: essere genitore.

“Gara pazzesca. Una delle migliori che abbia visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirvi qualcosa”, ha detto Federica nel video su IG, sollevando leggermente la camicetta e mostrando la pancia con la scritta “Ce lo riprenderemo“.

Un indizio chiarissimo, avvolto dall’ironia e un filo di competitività che mai potrà svanire: la fuoriclasse di sempre del nuoto italiano è incinta di una femminuccia. Quella femminuccia che, ironizza appunto Federica, si riprenderà quel trono. Un trono di casa Pellegrini.

