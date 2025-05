Roland Garros, Musetti vince contro Navone e vola agli ottavi!

Una stupenda rimonta al Roland Garros! Lorenzo Musetti parte male contro l’argentino Mariano Navone (perde 4-6 nel primo set). Ma poi la forza e il grande talento dell’azzurro si fanno sentire e Musetti vince i 3 set successivi (con il risultato di 6-4, 6-3, 6-2)!

L’azzurro si qualifica così per gli ottavi di finale!

Al secondo turno Musetti ha battuto Galán

Musetti (l’attuale n. 7 al mondo) al secondo turno aveva battuto – in 3 set – il colombiano Daniel Elahi Galán (n. 122 al mondo). Con il risultato di 6-4, 6-0 e 6-4. In un match durato in totale circa 2 ore. Nonostante la pioggia abbia costretto in quell’occasione portato a uno stop forzato del match nel finale del terzo set. Quando Lorenzo Musetti stava per “chiudere i conti”: si trovava infatti sul punteggio di 5-3.

In quella che è stata una partita praticamente dominata dall’azzurro che ha mostrato solo qualche – “normale” – imperfezione nel corso del primo e del terzo set.

Il bell’esordio – vincente – contro Hanfmann

Al primo turno di questo Roland Garros Lorenzo Musetti aveva invece vinto contro il tedesco Yannick Hanfmann in 3 set. Con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0. L’incontro, disputato sul campo centrale Philippe-Chatrier, era durato poco più di 2 ore.

Nonostante la difficoltà iniziale (come si nota già dal punteggio del primo set: vinto per 7-5), Musetti si è poi “ripreso” vincendo 6-2 il secondo set 6-2. E “travolgendo” l’avversario nell’ultimo set: 6-0.

Game-set-match!

Musetti non ha (finora) mai superato gli ottavi di finale al Roland Garros

Lorenzo Musetti – lo ricordiamo – non ha mai (finora) superato gli ottavi di finale al Roland Garros.

Nel 2021 si è dovuto ritirare – nel corso del quinto set – contro Novak Djokovic. Dopo essere stato avanti di 2 set (con il risultato di 7-6, 7-6, 1-6, 0-6, 0-4).

Nel 2023 invece è stato Carlos Alcaraz a battere l’azzurro con un netto 3-0 (con il risultato di 6-3, 6-2, 6-2).

di Filippo Messina