Sofia Goggia dopo aver vinto il SuperG di Beaver Creek: “Un ritorno perfetto” – IL VIDEO

“Meglio di così non potevo chiedere a me stessa”: è felicissima Sofia Goggia che parla dopo aver vinto il SuperG di Beaver Creek (Colorado) e mostra l’oro conquistato! Le sue dichiarazioni e la grande emozione per essere tornata in gara dopo 10 mesi dall’infortunio dello scorso febbraio.

E ora concentrazione già alle prossime gare!

di Filippo Messina