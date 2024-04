Supercoppa turca: il Fenerbahce abbandona il campo in segno di protesta

Poco calcio e tante polemiche in Turchia: la Supercoppa turca tra il Fenerbahce e il Galatasaray dura… poco più di un minuto. In un clima sempre più surreale, proseguono le proteste del Fenerbahce che – lo ricordiamo – ha minacciato di abbandonare il campionato e il 2 aprile ha convocato, allo Stadio Ülker, un’“Assemblea Generale Straordinaria” per votare il ritiro a sole 7 giornate dalla fine della stagione. Assemblea finita poi con un nulla di fatto ma solo momentaneo; in quell’occasione si sono presentati oltre 25.000 votanti (il numero richiesto per rendere legale la votazione era di 22.588 persone).

Nella finale di Supercoppa il Fenerbahce schiera solo giocatori under 19 e, dopo il gol lampo di Mauro Icardi – attaccante del Galatasaray, ex di Inter e Sampdoria – tutta la squadra esce dal campo in segno di protesta boicottando la partita. Il rinvio del match e l’arbitro straniero (considerato più imparziale): questo quanto aveva chiesto il Fenerbahce; richieste rifiutate dalla Federazione.

Le contestazioni cominciano, in particolare, dai fatti accaduti il 17 marzo quando, al termine della sfida vinta contro il Trabzonspor (Trabzonspor 2-3 Fenerbahce), i tifosi avversari sono scesi in campo e hanno aggredito i calciatori del Fenerbahce.

di Mario Catania

Credits video: Gedi