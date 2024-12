SuperG femminile a St.Moritz: Sofia Goggia terza sul podio

Terzo appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo femminile di Sci Alpino, sulle nevi di St. Moritz. Dopo il trionfo in Super G ottenuto a Beaver Creek, Sofia Goggia è arrivata terza sul podio, sottolineando di essere soddisfatta a metà: “Speriamo di mantenere il podio fino alla fine – ha dichiarato l’azzurra – la pista di St Moritz ha tanti punti dossi, noi andiamo nel vuoto. Non ho sciato tanto bene, sono andata avanti a strattoni. Non è una brutta prestazione, ma non sono pienamente soddisfatta. Tre gare, tre podi, c’è da essere soddisfatti. Ma per come ho sciato oggi, ci sono dei margini di miglioramenti”

Al primo posto l’austriaca Cornelia Guetter e al secondo posto l’elvetica Lara Gut-Behrami. Quarto posto per l’azzurra Elena Curtoni, quinto posto per Federica Brignone e sesto posto per Laura Pirovano.

Dopo sei anni, torna in gara anche la statunitense Lindsey Vonn che chiude la propria discesa al quattordicesimo posto con il tempo di 1’16″36.

Di Matilde Testa