Travis Kelce, fidanzato di Taylor Swift, ammette: “Volevo infastidire Sinner”

“Ho provato a infastidire l’italiano, a disturbarlo, a farlo innervosire…”: con queste parole Travis Kelce, fidanzato dell’icona pop Taylor Swift, ha ammesso di aver provato ad infastidire Jannik Sinner nella finale degli US Open vinta contro Taylor Fritz domenica scorsa.

Il giocatore di football, tight end dei Kansas City Chiefs, ha spiegato in un podcast di non avere tanta dimestichezza con il mondo tennis (e il look ne è stata la prova) e di non essere abituato al silenzio durante una partita: “Per la seconda volta sono andato a vedere una partita di tennis. La partita era molto silenziosa. Io non sono una persona tranquilla, non sono mai stato calmo. A scuola ero sempre quello all’ultimo banco che diceva qualcosa di furbo o cercava di far ridere tutti quando c’era silenzio. Per tutto il tempo, quindi, volevo infastidire l’italiano, Sinner, il numero 1 al mondo“.

Un comportamento che non è piaciuto a molti. “Volevo contribuire a creare il fattore campo… Mi sono comportato bene, sono stato rispettoso: se avessi esagerato, mi avrebbero chiesto di andare via. Mi sono scatenato solo nelle pause in c’era la musica ad alto volume”.

In ogni caso, l’obiettivo è stato ampiamente mancato.

di Mario Catania