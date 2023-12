Agcom: sui telecomandi dovranno tornare i pulsanti con i numeri

Sui telecomandi della tv dovranno tornare i pulsanti con i numeri: questa la decisione presa dall’Agcom che ha detto quindi “stop” ai telecomandi senza il tastierino numerico

L’approvazione della delibera n. 294/23/CONS va a regolamentare l’accesso al sistema di numerazione automatica dei canali del digitale terrestre. L’obiettivo è far sì che i telespettatori possano sintonizzarsi in modo semplice su un canale tv.

Sarà obbligatorio per i produttori di televisori fornire nella confezione di vendita almeno un telecomando dotato di pulsanti numerici.

Il telecomando, in particolare negli ultimi anni, è cambiato e ha subito una sorta di “rivoluzione”: pensiamo ad alcune tipologie utilizzate per le smart tv che presentano, per esempio, i tasti – ad hoc – Netflix, Prime Video o Disney Plus inclusi e spesso non più invece quelli numerici. Apparecchi con molti meno pulsanti e che diventano sempre più piccoli.

Inoltre i tasti numerici del telecomando dovranno condurre sempre ai canali tv, anche quando sulla televisione è attiva un’altra sorgente.

