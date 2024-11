Le avventure fantastiche

Un tempo certe fantastiche avventure si potevano soltanto immaginare, magari attraverso un bel libro o anche assaporandole di riflesso sul grande schermo. Oggi i videogiochi, grazie alla libertà di scelta concessa dall’interattività, permettono di sperimentare straordinarie peripezie e imprese epiche finora solo sognate.

È questo il caso dello stupendo “Horizon Zero Dawn Remastered”, eccellente rimasterizzazione dell’acclamato gioco di ruolo action del 2017, che garantisce un’esperienza travolgente, dalla grafica migliorata in 4k – con nuovi effetti visivi e dettagli ambientali ed estetici mozzafiato – all’evoluzione delle interpretazioni dei personaggi grazie all’uso di una decina d’ore aggiuntive di dati da motion capture. In una Terra post apocalittica infestata da misteriose e colossali creature robotiche, si interpreterà una giovane e intrepida cacciatrice di mostruosi robot zoomorfi, impegnata in un pericoloso viaggio alla scoperta di segreti perduti nel tempo, sepolti come le rovine dell’antica civiltà ormai avvolte da una vegetazione lussureggiante.

Gli appassionati del fantasy classico di stampo medievale avranno un sacco da divertirsi con l’avvincente “Dragon Age: The Veilguard”, superbo gioco di ruolo che vede i suoi punti di forza nella suggestiva atmosfera (valorizzata sia dalla direzione artistica, sia dall’intreccio della narrazione principale con sottotrame e missioni) come negli emozionanti e dinamici combattimenti. Creato il proprio avatar selezionando tratti come la razza, il sesso (binario o meno), l’aspetto, la classe (guerriero, mago o ladro) e le origini, si entrerà subito nel vivo dell’azione tentando di annullare un oscuro rituale da cui tuttavia si libereranno due arcane divinità corrotte, che bisognerà poi trovare il modo di fermare con l’aiuto di un manipolo di eroi.

Per chi apprezza le avventure investigative di stampo paranormale ecco il meraviglioso “Life is Strange: Double Exposure”, capitolo più recente della famosa saga di videogiochi. 10 anni dopo gli eventi del primo titolo, la giovane Max Caulfield è ora una docente universitaria di fotografia. La sua esistenza verrà però sconvolta dall’assassinio dell’amica Safi. Scoprendo di poter aprire dei portali su una realtà parallela in cui Safi è ancora viva, Max indagherà per identificare il colpevole ed evitare che l’omicidio si verifichi pure nell’altra realtà raccogliendo indizi, risolvendo enigmi e interagendo con i personaggi del campus. Da lodare le intriganti scelte morali da compiere che avranno conseguenze significative sulla coinvolgente trama.

Il videogame perfetto per tutta la famiglia è “I Puffi – Dreams”, incantevole platform 3D ambientato nel magico mondo dei simpatici esserini blu creati dal fumettista Pejo oltre 60 anni fa e ancora tanto amati da grandi e piccini. Il bieco stregone Gargamella, con un maleficio lanciato sui cespugli di salsapariglia, riesce ad addormentare i Puffi che se ne sono nutriti e li imprigiona nei loro sogni. Nei panni di un indomito Puffo bisognerà quindi tuffarsi nelle dimensioni oniriche dei compagni per riuscire a liberarli. Le ambientazioni dei livelli – realizzate in una deliziosa e coloratissima grafica cartoon – brillano per varietà di meccaniche di gioco e fantasia degli scenari, spaziando da foreste fatate a surreali reami fra le nuvole.

In un ameno contesto bucolico dai tratti fantastici si svolge l’indimenticabile favola di “Neva”, poetica avventura platform che sa ammaliare e conquistare già dalla sua magnifica estetica 2D degna delle migliori illustrazioni da libri di fiabe, fino alla suggestiva colonna sonora dalle atmosfere incredibilmente evocative. Nei panni della guerriera protettrice di quest’oasi naturale, si verrà affiancati da un magico cucciolo di lupo per debellare a fil di spada la minaccia di bizzarre creature oscure che rischiano di contaminare e distruggere piante e animali. Col susseguirsi delle stagioni si presenteranno sfide sempre più impegnative, mentre il cucciolo diverrà adulto e il legame dei due personaggi si farà sempre più saldo e profondo.

di Piermarco Rosa