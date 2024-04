Ruoli, corse e missioni: sfide d’azione e riflessione

I videogiochi offrono un’esperienza appassionante e stimolante che spazia dalle sfide legate alle capacità decisionali veloci fino a quelle ponderate di carattere gestionale o logico: il mix di coordinazione e velocità dei riflessi con l’utilizzo del pensiero strategico costituisce un cocktail vincente che assicura emozioni e coinvolgimento.

I fan dei giochi di ruolo giapponesi e in particolare della serie di “The Legend of Heroes” faranno bene a non lasciarsi sfuggire “Trails of Cold Steel III/IV” su PlayStation 5, che compone in un unico pacchetto due capitoli epici con grafica migliorata e contenuti scaricabili inclusi. L’eccellente narrazione si sviluppa in un pittoresco contesto steampunk dalle affascinanti atmosfere fantasy, dove un eroico giovane istruttore di un’accademia militare dovrà salvare il mondo dalla devastazione della guerra insieme a un intrepido gruppo di alleati. Gli scontri contro gli avversari sono gestiti attraverso un interessante sistema a turni che, combinato ai poteri speciali dei protagonisti (totalmente personalizzabili già dall’equipaggiamento), conferisce un aspetto tattico in grado di donare ulteriore profondità alle già encomiabili meccaniche di gioco.

Dedicato agli amanti delle simulazioni su 4 ruote, gli spettacolari “Expeditions: A MudRunner Game” (appena uscito) e “SnowRunner – 4-Year Anniversary Edition” (versione completa di tutte le espansioni) rappresentano le esperienze di guida fuoristrada definitiva su mezzi pesanti. Presenti decine di potenti veicoli delle marche più note – come Chevrolet e Ford – per esplorare e conquistare gli ambienti più estremi, ricreati col massimo realismo grazie a un avanzatissimo simulatore fisico di terreni (dal fango alla neve, da pendii sdrucciolevoli a torrenti in piena), potrà capitare di trovarsi di fronte a missioni incredibilmente emozionanti e impegnative fra foreste, montagne e persino aridi deserti. Si potrà equipaggiare il proprio mezzo con vari gadget e attrezzi per fronteggiare gli imprevisti che non mancheranno, rendendo ogni partita una sfida unica.

Una suggestiva grafica cartoon dai colori pastello fa da biglietto da visita all’incantevole “Promenade”, platform 2D con puzzle ambientali da risolvere grazie a un simpatico pupazzo rosa dalle fattezze di polpo, che accompagnerà il piccolo protagonista nell’esplorazione di magici scenari, trasformandosi negli oggetti più utili a seconda della situazione. L’obiettivo principale sarà quello di riparare un enorme ascensore che funge da passaggio fra diverse dimensioni, raccogliendone gli ingranaggi perduti attraverso i differenti livelli di gioco. Tra meraviglie da scoprire, misteri da risolvere, buffe creature da combattere e spassosi minigiochi con cui cimentarsi, il divertimento è garantito per tutta la famiglia in quest’avventura fiabesca che sa far tornare bambini scatenando la fantasia di tutti i giocatori.

La celebre Atari, ditta americana che inaugurò il mercato videoludico con il cabinato a gettoni di “Pong” nel lontano 1972, ne sforna adesso un seguito sui generis straordinariamente ammaliante: si tratta di “qomp2”, rompicapo d’azione in cui bisognerà guidare una pallina in perenne movimento con traiettoria diagonale a 45° – potendone solo invertire la gravità e aumentare la velocità per brevi istanti – rimbalzando per raggiungere l’uscita attraverso una trentina di labirintici livelli pieni di trappole, ostacoli ed enigmi ambientali di vario tipo. La grafica 2D minimalista, caratterizzata dalla palette a 8 colori e dal nostalgico effetto deformante da vecchio schermo a tubo catodico, rende il tutto – senza trascurare la sorniona complicità dell’impeccabile accompagnamento sonoro – un’esperienza ipnotica e indimenticabile.

di Piermarco Rosa