SpaceX, per la prima volta il booster di Starship rientra alla base di lancio – IL VIDEO

Le prime volte i booster si erano poi distrutti dopo il decollo o per esempio durante l’atterraggio in mare, questa volta no

Le prime volte i booster si erano poi distrutti dopo il decollo o per esempio durante l’atterraggio in mare, questa volta no

Le prime volte i booster si erano poi distrutti dopo il decollo o per esempio durante l’atterraggio in mare, questa volta no

Le prime volte i booster si erano poi distrutti dopo il decollo o per esempio durante l’atterraggio in mare, questa volta no

Un momento storico per SpaceX. L’azienda aerospaziale Usa fondata da Elon Musk ha lanciato – dalla sua struttura Starbase vicino a Brownsville (Texas) – il suo quinto volo di prova per la nave spaziale Starship ed è poi riuscita a recuperare il booster Super Heavy, di ritorno sulla piattaforma, con bracci meccanici (le “bacchette”, i cosiddetti “chopsticks”). È la prima volta che accade.

La Starship – lo ricordiamo, senza equipaggio – con un’altezza di quasi 121 metri ha tracciato un percorso nel Golfo del Messico come le quattro volte precedenti. Ma stavolta (per fortuna) il finale è stato diverso: mentre le prime volte i booster si erano poi distrutti dopo il decollo o per esempio durante l’atterraggio in mare, questa volta SpaceX è riuscita a riportare il booster sulla piattaforma da cui era decollato sette minuti prima.

di Mario Catania