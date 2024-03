Starship finalmente in orbita

Nonostante il mancato rientro, ce l’ha fatta lo stesso. Il miliardario Elon Musk è riuscito a mettere in orbita la sua astronave “Starship”, che «porterà l’umanità su Marte». Per il momento questa è però precipitata a terra. Il successo parziale del lancio è stato comunque merito degli oltre 13mila impiegati della sua compagnia SpaceX e in special modo dell’esercito di circa 3.250 ingegneri (un quarto del totale) che opera al suo interno. Una sfida tecnica non da poco visto che “Starship” è alta 121 metri, larga 9 e pesa la bellezza di 5mila tonnellate, richiedenti una forza di spinta pari a 14.700 chilonewton. Una forza fornitale da ben 33 razzi Raptor alimentati a metano liquido, che ieri hanno finalmente portato il corpo principale della “Starship” nello Spazio.

A Musk vanno invece riconosciute la visione e, soprattutto, la capacità di convincere gli investitori mondiali a credere in un progetto a lungo ritenuto fantascienza malgrado gli imprevisti. Quello di ieri non è stato infatti il primo intoppo su larga scala di SpaceX: ad esempio nel 2016 un razzo Falcon esplose distruggendo il satellite che Facebook aveva affidato alla compagnia di Musk, mentre già due precedenti “Starship” erano esplose durante i test di lancio. Uova rotte per poter mangiare la frittata.

L’auspicio è che SpaceX riesca anche stavolta a risolvere i problemi, aprendo a una nuova fase dell’esplorazione spaziale umana, grazie alle 150 tonnellate che la navicella potrà portare fra gli astri.

di Lino Russo