Videosogni d’inizio estate

L’estate è alle porte e, mentre le giornate si allungano e il caldo si fa sentire, i videogiocatori di tutto il mondo si preparano a vivere nuove, incredibili avventure digitali in mondi virtuali dove l’ordinario lascia spazio all’eccezionale.

Una landa fiabesca dall’incantevole estetica 3D cartoon fa da sfondo alla stupenda “Monster Hunter Stories Collection” che raccoglie in un imperdibile pacchetto la riedizione dei due titoli usciti nel 2017 su Nintendo 3DS e nel 2021 su Switch. Sono ottimi giochi di ruolo nel classico stile fantasy giapponese, che uniscono entusiasmanti esplorazioni e coinvolgenti battaglie tattiche a turni con narrazioni avvincenti dai toni epici. Nei panni di un giovane eroe in grado di creare un forte legame con i mostri che alleva, ci si imbarcherà in appassionanti peripezie per combattere il male. Oltre alla grafica migliorata che valorizza lo stile anime e i coloratissimi panorami, sono presenti i doppiaggi inglese e giapponese nonché l’opzione museo in cui ammirare i bozzetti artistici e ascoltare la colonna sonora.

Gli amanti dei super robot che da noi furoreggiavano in tv a cavallo degli anni Ottanta adoreranno “Megaton Musashi W: Wired”, adrenalinico ed esaltante gioco di ruolo action in cui si potrà assemblare, personalizzare (in ogni componente e armamento) e chiaramente pilotare una nutrita quantità di robottoni, tra cui pure i mitici Mazinga Z, Getter Robot, Combattler V, Vultus 5 e a breve – con un imminente aggiornamento – persino l’amatissimo Goldrake. Il tutto come ultima speranza dell’umanità per salvare la Terra devastata da un’invasione aliena. Direzione artistica sublime, a partire dal design dei robot giganti e dei loro avversari fino alle galvanizzanti battaglie 3D in tempo reale dal ritmo mozzafiato. Spasso garantito anche negli scontri cooperativi o competitivi online.

L’affascinante “V Rising” non è soltanto un magnifico gioco di ruolo action con meccaniche gestionali di sopravvivenza e costruzione, ma è anche e soprattutto un sogno che diventa realtà per chi ha sempre desiderato vestire i panni di un vampiro alla ricerca del potere assoluto. Si inizierà risvegliandosi da un lungo sonno con l’obiettivo di aumentare la propria forza e le abilità soprannaturali nutrendosi del sangue di diverse vittime. Bisognerà costruire il proprio covo, cominciando da un rifugio di fortuna per arrivare a edificare un imponente castello. Alla ricerca di risorse – tra villaggi, foreste, oscure caverne e monti innevati – si esplorerà un vasto mondo pieno di personaggi e pericoli, andando a caccia da soli o in compagnia di amici online o anche affrontando altri utenti nei server dedicati.

Con la sesta e ultima espansione “A Dance of Masks”, lo stupendo gioco di ruolo fantasy medievale “Pathfinder: Wrath of the Righteous” raggiunge la sua apoteosi riportando i giocatori nella cittadina dov’era iniziata l’avventura principale, in occasione di un festival in cui non tutto andrà come previsto. Tra 11 nuovi archetipi di personaggio, eventi inediti per ogni compagno del gruppo e un nemico originale con la sua roccaforte, ci sarà di che divertirsi (come da tradizione di questo gioco) grazie alla libertà concessa all’utente, che influenzerà l’andamento e l’esito di ogni missione in base alle scelte intraprese, inclusi i dialoghi dagli argomenti variabili a seconda dei personaggi e delle loro caratteristiche.

Dedicato ai fan delle mai dimenticate avventure grafiche (quelle ‘punta e clicca’ degli anni Novanta) e della realtà virtuale, l’emozionante “Retropolis 2: Never Say Goodbye” è una vera gioia per i sensi che i possessori di Meta Quest 2 e 3 o di Sony PS VR2 non dovranno lasciarsi sfuggire. In una città retrofuturistica abitata da robot, si interpreterà un detective sulle tracce di una robotica femme fatale come nei classici noir. Grazie alle proprie braccia allungabili sarà possibile afferrare oggetti distanti e risolvere gli enigmi ambientali che permetteranno di proseguire nell’intrigante narrazione.

di Piermarco Rosa