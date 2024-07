Agrigento, l’acqua sprecata mentre le case sono a secco

Sono scioccanti le immagini pubblicate tramite social da alcuni cittadini di Agrigento. Il video mostra un violento getto d’acqua uscire dalle tubature rotte. Uno spreco immane per un bene così prezioso, mentre in Sicilia non si fa che parlare di crisi idrica e le case si trovano a secco. Guasti e disservizi sono ormai noti nella Regione, ma questa volta i cittadini hanno lanciato un appello, inviando una lettera al Presidente della Repubblica Mattarella, per denunciare e chiedere di porre fine ad una situazione inaccettabile, tanto più adesso, considerando che Agrigento è stata proclamata capitale della cultura 2025 (in video un estratto della lettera).

Il paradosso è che in un momento così delicato e importante per la città, dove ci si dovrebbe unire per dar voce ai propri diritti, c’è chi cerca di insabbiare la realtà, perché, secondo alcuni, “denunciare questa situazione vorrebbe dire mettere a repentaglio la stagione estiva e far scappare i turisti”, come se una volta arrivati a destinazione, e per giunta senza servizi, fosse meno mortificante per un gioiello quale è e potrebbe ancor di più diventare la patria di Pirandello.

Di Claudia Burgio