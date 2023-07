Bagnina 19enne salva a Sabaudia cinque bagnanti

Mai sottovalutare il mare. Dovrebbe essere questa la massima che ci guida in questi mesi estivi. Gli imprevisti certo sono sempre in agguato, e per questo, per fortuna, ci sono storie che potevano diventare tragedie e invece hanno un lieto fine.

Come quelle dei cinque bagnanti salvati a Sabaudia da una bagnina 19enne al suo primo giorno di lavoro. Nervi saldi e occhi aperti, e così Noemi è riuscita a salvare ben cinque persone, una famiglia e altri due giovani, trascinati via dalla corrente.

Altro lieto fine, questa volta per merito di bagnìni a quattro zampe, a Montalto di Castro in provincia di Viterbo. Una ragazza e una donna sono state messe in salvo da Mira, Philyp, Rio e Anael, quatto “baywatch” veramente speciali. Si tratta infatti di un Labrador e tre Golden Retriever della Scuola Italiana Cani di Salvataggio. Anche in questo caso, tanta paura ma un finale positivo. Con tanto di sorrisi, in posa con questi angeli a quattro zampe.

di Annalisa Grandi