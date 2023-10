Braccialetti elettronici, reati e inaccettabili malfunzionamenti

Alle forze dell’ordine non è arrivato alcun alert. E così Concetta, infermiera di 53 anni, è stata uccisa con 15 coltellate sferrate dall’uomo che aveva nei suoi confronti un divieto di avvicinamento. Questi indossava un braccialetto elettronico che avrebbe dovuto segnalare se si fosse avvicinato a meno di 200 metri da lei. Eppure non ha funzionato. Non lo hanno fatto neppure i due dispositivi in possesso sia della vittima che della figlia e che a quel braccialetto erano collegati. Anzi, per la precisione uno ha funzionato, ma soltanto quando l’assassino era già entrato nella casa della vittima.

Al di là di quanto verrà accertato dalle indagini e dai rilievi su quei dispositivi, quello che è successo ad Ancona colpisce e fa riflettere. Perché lo strumento del braccialetto elettronico viene utilizzato sia per coloro che si trovano agli arresti domiciliari (quindi per monitorare chi da un posto non si deve allontanare) sia per chi a un luogo non si deve avvicinare. Viene impiegato anche per chi è accusato dei reati previsti dal Codice Rosso. Lo stalking, le minacce. Come nel caso di Concetta, che aveva denunciato l’ex marito raccontando una storia di violenze iniziata nel 2004. Quello stesso uomo che è riuscito comunque a ucciderla. Non si tratta di un fallimento del sistema, di mancate denunce, di giustizia che non funziona. Qui abbiamo a che fare con un dispositivo studiato e utilizzato per garantire un certo livello di sicurezza e che invece non l’ha garantita affatto. Quando è stato arrestato, l’assassino di Concetta indossava ancora il braccialetto elettronico.