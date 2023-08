Caivano, quegli orrori che ricordano Fortuna

Una storia terribile, l’ennesima. In un luogo difficile. Una storia che ci fa ricordare una vicenda per certi versi simile. Ma con un epilogo ancora più tragico. Due ragazzine, cuginette di 13 anni, violentate dal branco in un capannone al Parco Verde di Caivano. Violentate pare non una volta, ma per mesi. Un orrore scoperto solo grazie a un messaggio inviato al fratello di una delle due. Un orrore consumato in un contesto complesso, tanto che le ragazzine sono state collocate in una casa famiglia per tutelarne la sicurezza vista la “grave incuria dei genitori”. Genitori che non hanno controllato, genitori che fanno parte loro stessi di quel contesto complesso dove illegalità è normalità.