Campi Flegrei, urge testare il piano di evacuazione

Ci occupiamo dei Campi Flegrei – del vulcano dei Campi Flegrei, per essere più precisi – nella speranza di non doverlo mai fare in circostanze ben più drammatiche e urgenti. Lo sciame sismico degli ultimi giorni è l’ennesima sveglia che Madre Natura fa suonare. Sappiamo tutto di quella zona e conosciamo nei dettagli i rischi potenziali legati all’attività vulcanica dell’area, testimoniata da quando l’uomo conserva tracce della propria memoria. Le ripetute scosse, i fenomeni bradisismici tipici di quei luoghi (Pozzuoli è nota in tutto il mondo per il periodico alzarsi e abbassarsi del livello del suolo rispetto al mare), le stesse attrazioni turistiche quali l’arcinota “Solfatara“ sono lì a ricordarci cheÈ una macchina fra le più complesse al mondo da tenere oliata e pronta all’uso. È così, oggi? Temiamo di no.

Chi scrive ha una certa conoscenza dei luoghi e, come tutti i bambini cresciuti a Napoli, alla “Solfatara” è stato portato in gita scolastica almeno quattro volte. La stragrande maggioranza di chi abita a Napoli si limita peraltro a una consapevolezza superficiale, mediata dalla falsa e consolante speranza che in linea di massima il problema non si presenterà nel corso dell’intera nostra vita. Falsa (e pericolosa), perché l’ultima volta che uno dei tre grandi vulcani dell’area – il Vesuvio, oltre ai Campi Flegrei e all’Epomeo di Ischia – si è fatto violentemente sentire era il 1944. Quanto ai più allarmanti fenomeni legati al bradisismo, negli anni Ottanta fu addirittura creata la ‘new town’ di Monteruscello, per trasferirvi parte della popolazione di Pozzuoli. In termini geologici nulla, neppure un sospiro della storia. 500 anni fa, 1.500 dopo l’eruzione vesuviana che spazzò via Pompei ed Ercolano, nei Campi Flegrei l’attività vulcanica fece nascere in una manciata di ore un’intera montagna. Il “Monte nuovo“, appunto.