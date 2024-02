Caserta: 85enne smaschera finto corriere

Non si contano più gli, per la facilità con cui è possibile raggirarli nell’amara consapevolezza di una buona fede e ingenuità di fondo che li caratterizza. Ma questa volta,

Il “modus operandi” è ormai consolidato: una richiesta telefonica di 1400 euro in contanti per la consegna di un pacco mai ordinato da parte di un sedicente corriere. La donna, una 85enne della provincia di Caserta, si è subito insospettita e, per questo, minacciata dal finto corriere se non gli avesse consegnato il denaro, la fede nuziale e i gioielli in oro che indossava.

Dopo aver intascato il bottino, il malvivente ha cercato di fuggire ma la telefonata dell’anziana aveva già fatto scattare il pronto intervento dei carabinieri che hanno sequestrato e arrestato il giovane che possedeva con sé anche 1000 euro sottratti nella stessa giornata ad una seconda vittima di 89 anni.

Una storia a lieto fine con una lezione importante: essere anziani non significa essere deboli o ingenui.

di Raffaela Mercurio