Crollo cantiere a Firenze, le ricerche incessanti dei dispersi

Firenze, proseguono senza sosta le ricerche dei Vigili del Fuoco per trovare il prima possibile i dispersi dopo il crollo avvenuto questa mattina in un cantiere di un nuovo supermercato Esselunga dove ha ceduto uno dei piloni portanti della struttura. Al momento, sembrano essere tre gli operai dispersi. Per individuarli, al lavoro anche unità cinofile dei Vigili del Fuoco.

Nel video i Vigili del Fuoco al lavoro e le immagini del cantiere dopo la tragedia.

di Filippo Messina