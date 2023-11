Elodie e Littizzetto: il ricordo di Giulia Cecchettin

Durante il suo concerto Elodie ha ricordato Giulia Cecchettin con un minuto di silenzio. Così come Littizzetto durante la trasmissione “Tu si que vales”

“Vi ringrazio tanto per essere qui ma non posso togliermi dal cuore il peso che mi ha lasciato la notizia della morte di Giulia”, è con queste parole che la cantante Elodie ha scelto di iniziare il suo concerto tenutosi al PalaPartenope di Napoli: un minuto di silenzio dedicato a Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

Come Elodie, anche Luciana Littizzetto ha voluto introdurre la puntata di “Tu si que vales” esprimendo la sua vicinanza alla famiglia della vittima e ricordando i casi di femminicidio in Italia, aumentati rispetto al 2022: “Giulia è la vittima 105 di quest’anno. Ci sono ancora uomini che considerano le donne una loro proprietà e non sopportano che facciano delle scelte autonome e che si sentano libere. Questo non può più essere accettato”.