Il gip: Filippo Turetta disumano e pericoloso. Delitto di inaudita ferocia

Filippo Turetta disumano e pericoloso. Un delitto che il gip definisce “di inaudita ferocia”. Tanto da arrivare a ipotizzare che Filippo Turetta possa uccidere ancora

Una agonia di ventidue minuti. Calci, coltellate e una aggressione che il gip definisce “di inaudita ferocia”. Tanto da arrivare a ipotizzare che Filippo Turetta possa uccidere ancora.

È sconcertante quello che si legge nero su bianco di una vicenda già di per sé sconvolgente. I dettagli, quelli emersi dagli esami, raccontano di una ferocia assurda, di un ragazzo che ha continuato a infierire sul corpo della ex fidanzata per quasi mezz’ora. Dettagli che fanno rabbrividire e ancora di più arrabbiare per chi ancora in queste ore ha provato a raccontare Filippo come un “bravo ragazzo”.

Filippo, per il giudice delle preliminari, potrebbe se tornasse libero, rifare la stessa cosa. Filippo, come suo padre ha detto, deve pagare. E intanto, come chiesto da sua sorella, per Giulia, uccisa pochi giorni prima della sua laurea, bisogna continuare a fare rumore.

di Annalisa Grandi