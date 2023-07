IT-Alert, tra notifiche e complottismo

Chi vive o si è trovato a passare per l’Emilia Romagna il 10 luglio avrà avuto un sussulto. Il cellulare che suona e compare un messaggio con scritto IT-ALERT. Seguito dalla spiegazione: un test del sistema di allarme pubblico che una volta attivo avviserà in caso di grave emergenza. Ma di che si tratta? Probabilmente non lo sa quasi nessuno anche perché la copertura mediatica della notizia è stata praticamente zero. Si tratta in sostanza di un sistema di allerta della Protezione Civile, i cui test sono iniziati il 28 giugno scorso, studiato per avvertire i cittadini in caso di terremoti, alluvioni e altre calamità. Utile, se qualcuno si fosse preso la briga di spiegare quell’allarme che improvvisamente è suonato sui telefoni cellulari di cittadini ignari e sui cui volti si è dipinto un panico che in realtà non aveva ragione di esistere.