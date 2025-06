La madre di Chiara Poggi: “Siamo disgustati, si infanga la memoria di nostra figlia in tv”

“Siamo disgustati dalle affermazioni fatte in questi giorni dalle varie trasmissioni televisive. Si continua a infangare la memoria di nostra figlia. È veramente disgustoso”. A pronunciare queste dure parole è Rita, la madre di Chiara Poggi, la giovane a cui è stata tolta la vita a Garlasco nel 2007.

Rita Poggi prosegue: “Nostra figlia era una ragazza pulita, semplice. Non aveva segreti e non aveva amanti. Ho sentito anche quello ieri sera. Non aveva due telefoni. Quello che è grave è che si fanno illazioni su una ragazza che non può difendersi”.

In parallelo alle parole di Rita Poggi, è uscita una nota dei legali della famiglia Poggi.

I legali Poggi: “La famiglia è vittima di una campagna diffamatoria che non sta risparmiando nemmeno Chiara Poggi”

“La famiglia Poggi – si legge – è da settimane vittima di una assillante campagna diffamatoria da parte di organi di informazione e social, che non sta purtroppo risparmiando nemmeno la amata Chiara”. Queste le parole scritte in una nota dagli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, i legali della famiglia Poggi.

I legali fanno riferimento, in particolare, a un servizio mandato ieri in onda nella trasmissione “Le Iene” su Italia 1. “Ieri sera la trasmissione ‘Le Iene’ ha addirittura adombrato una presunta relazione sentimentale di Chiara con un ‘uomo adulto’, utilizzando a tal fine le risalenti dichiarazioni di una persona deceduta, già all’epoca ritenute del tutto false”.

Nella nota si aggiunge: “La continua sovrapposizione fra fughe di notizie, vere o presunte, riguardanti l’attività di indagine e le autonome ricostruzioni romanzesche liberamente costruite dai soggetti più vari, ha determinato l’incontrollabile diffusione di ogni genere di insinuazioni in totale dispregio della realtà dei fatti e del rispetto dovuto ad ogni singola persona a qualsiasi titolo coinvolta nelle vicende in questione”.

“Nell’auspicio che le autorità preposte possano a loro volta contribuire a porre fine a simili reiterate condotte illecite la famiglia Poggi provvederà da parte sua a ogni opportuna iniziativa giudiziaria a tutela della dignità e dell’onore di Chiara” concludono gli avvocati della famiglia Poggi.

di Filippo Messina