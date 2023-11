Alluvione Toscana, la raccolta fondi del comitato di Prato “Pro Emergenze”. Le parole di Claudiu George Stanasel, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Prato

“In tutte le aree colpite della Regione Toscana – e questo è un dato ancora parziale – si contano 2.5 miliardi di euro di danni. Un colpo al cuore e all’economia della Toscana”, a dire queste parole è Claudiu George Stanasel, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Prato. La situazione in Toscana rimane estremamente complicata e le violente piogge che hanno devastato il territorio della regione non sembrano dare tregua: ieri è esondato, a Prato, il torrente Bagnolo e sono state immediatamente disposte evacuazioni degli abitanti ai piani terra delle case.

Tanti i volontari, tante le persone che – in diversi modi – stanno aiutando i territori messi a dura prova dagli acquazzoni. Il comitato di Prato “Pro Emergenze” ha attivato la raccolta fondi per l’emergenza alluvione a Prato per aiutare famiglie e imprese.

È possibile partecipare alla campagna di aiuto; per chi desidera fare una donazione, i riferimenti sono:

Codice IBAN per le donazioni: IT31A0306921531100000005806

Intestatario del conto: Comitato Città di Prato Pro Emergenze onlus

Causale: “Alluvione Prato”

Istituto creditizio: Banca Intesa Sanpaolo

