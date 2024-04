L’Aquila, 15 anni dopo

Nella notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009, alle ore 3.32 del mattino si scatena l’apocalisse con una scossa di terremoto di 5,8 gradi della scala Richter che in pochi istanti distrugge gran parte del centro storico dell’Aquila e molti paesi vicini.

Il bilancio è pesantissimo: 309 le vittime, 1.600 i feriti di cui 200 gravissimi, decine di migliaia gli sfollati. Il sisma viene avvertito in tutto il Centro Italia, fino a Napoli.

Da quel giorno, sono passati 15 anni ma la memoria resta vivida e incancellabile. Molti gli eventi organizzati dalla città per ricordare le vittime, in primis la fiaccolata di stanotte ma anche mostre e incontri nelle scuole. A mezzanotte messa in suffragio per i 309 morti del sisma, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio.

di Raffaela Mercurio