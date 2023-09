Le tampona l’auto e prova a fuggire, lei si aggrappa al cofano

Queste immagini provenienti da Padova hanno fatto il giro del web in queste ore: sembra un film, ma non lo è

Ad osservare queste immagini, diventate virali nelle scorse ore, si potrebbe pensare ad un dietro le quinte di un film americano. Solo che qui non c’è dietro una troupe o un regista, ma un tentativo di fuga dopo un incidente. La vicenda è avvenuta alla rotonda della Stanga a Padova, dove una 58enne ha urtato contro l’auto di una 35enne originaria della Nigeria provando poi a fuggire prima di dare spiegazioni. Tuttavia la ragazza vittima dell’incidente non ci ha pensato due volte e si è buttata sul cofano della fuggitiva nel tentativo di arrestarne la corsa che è continuata ancora per qualche decina di metri fino a quando, forse con ritrovata lucidità, la 58enne in fuga ha deciso di accostare.

L’incidente risale al 6 settembre scorso e ora la donna potrebbe essere accusata non solo di fuga dal luogo dell’incidente, ma anche delle lesioni causate all’altra donna coinvolta