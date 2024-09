Lido di Camaiore, auto investe otto persone: due morti e sei feriti

Un gravissimo incidente è avvenuto a Lido di Camaiore (Lucca). Secondo le prime ricostruzioni, un’auto “impazzita” fuori controllo ha travolto 8 persone e continuato “la folle corsa” andandosi a schiantare contro un’altra macchina. 2 morti (le vittime sarebbero due ragazze – di 18 e 19 anni – di nazionalità tedesca) e 6 feriti, alcuni in gravi condizioni: questo il bilancio provvisorio della tragedia.

“È un episodio che ha sconvolto tutta la comunità, una cosa così non era mai accaduta, un’auto a folle velocità su via Italica ha travolto ed ucciso due persone e ferite altre, ha danneggiato una decina di auto in sosta e travolto tutto quello che ha trovato durante la sua corsa, anche dopo il secondo impatto”, le parole del sindaco Marcello Pierucci all’emittente tv 50Canale.

di Mario Catania