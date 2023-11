L’impennata dei reati degli under 18

Hai voglia a illudersi che l’impennata di reati e violenze commessi da under 18 sia soltanto il frutto di una percezione alterata dal sensazionalismo becero dei media. Quando si va a sbattere contro i numeri, tornare alla realtà è un attimo: la delinquenza minorile è in aumento e neanche di poco , dice un dossier appena diffuso dalla Direzione centrale di polizia criminale .

Il rapporto – elaborato grazie alla banca dati interforze in cui confluiscono denunce o arresti raccolti da polizia, carabinieri e guardia di finanza –spiega come negli ultimi 13 anni (dal 2010 al 2022) i reati imputati ad adolescenti fra i 14 e i 17 anni siano aumentati del 15,34%. Nel dettaglio gli incrementi diventano anche più netti: i minorenni accusati di lesioni dolose sono cresciuti del 58%, quelli incriminati per rapina sono addirittura quasi raddoppiati. Nel giro di due anni –fra il 2021 e il 2022 – ci sono state più denunce o arresti di minori per risse (+57%), percosse (+35%) e minacce (+33%).