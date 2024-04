L’Italia con 8 posizioni nella top ten dei migliori corsi laurea al mondo

Il Politecnico di Milano, La Sapienza, la Bocconi e la Normale di Pisa nella top ten dei migliori corsi di laurea al mondo nella prestigiosa classifica QS ranking. L’Italia si conferma un’eccellenza non solo per gli studi classici in cui occupa la prima posizione.

Anche ingegneria e scienze economiche e sociali. L’università italiana vince in campi meno noti e scontati nel ranking che mette a confronto gli atenei mondiali in base ai singoli corsi di laurea. Con ben 8 piazzamenti nella top ten mondiale, l’Italia supera il ciché che la voleva un’eccellenza solo negli studi classici in cui La Sapienza, per il quarto anno consecutivo, si è confermata al primo posto davanti a Oxford e Cambridge, entrando da quest’anno anche nella classifica di Archeologia (decima posizione).

Bene anche la Normale di Pisa che perde una posizione ma resta comunque quinta in «Classics». Il Politecnico di Milano è settimo sia in Architettura (guadagna tre posti) che in Arte e Design (su di due posizioni) e nono in Ingegneria meccanica e aeronautica (giù di due). La Bocconi è settima in Marketing (era ottava) e nona in Economia gestionale, confermandosi 16esima in Economia ed econometria e 17esima in Contabilità e finanza.

A livello mondiale del ranking QS predominano anche quest’anno le università americane che,pur facendo registrare un calo della performance del 24 per cento in termini di piazzamenti, restano in testa in ben 32 discipline.

A livello europeo solo l’Olanda fa meglio di noi con 13 materie ai primi dieci posti al mondo, mentre Francia e Germania ne hanno appena cinque a testa.