Ragazza morta dopo un intervento al naso: lo studio risulta senza autorizzazione

“Lo studio (a Roma, ndr.) del medico dove è stata operata Margaret Spada – la 22enne siciliana deceduta dopo aver effettuato l’anestesia locale per un intervento di rinoplastica al naso – non risulta autorizzato per attività procedurali”. È quanto comunica Francesco Rocca, il Presidente della Regione Lazio.

“Daremo agli investigatori e ai Nas tutte le informazioni – prosegue Rocca – Da una prima analisi, non ci risulta un’autorizzazione sanitaria valida. Queste sono le informazioni che ho assunto in via sommaria. Gli uffici stanno approfondendo”.

“Queste cose sono una vergogna. I medici per primi sanno che l’autorizzazione sanitaria, che non riguarda l’accreditamento, serve per poter svolgere una qualsiasi attività sanitaria di carattere privato” dice Rocca, che aggiunge: “Sono requisiti minimi essenziali per la salute della gente. Il mancato rispetto di queste norme è una violazione e un insulto alla stessa professione medica”.

