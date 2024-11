Morire a soli 22 anni per una rinoplastica

Agata Margaret Spada muore a soli 22 anni per una rinoplastica. Iscritti nel registro degli indagati i due titolari (padre e figlio) di un centro medico di Roma

Tragedia a Roma: Agata Margaret Spada, di soli 22 anni, è deceduta dopo l’anestesia preparatoria per sottoporsi ad un intervento di rinoplastica presso una clinica estetica privata nel quartiere Eur della capitale. Una clinica che la ragazza aveva trovata per caso tramite un annuncio su Tik Tok.

La giovane era partita il 4 novembre da Lentini, il suo paesino natale in provincia di Siracusa, ed era arrivata a Roma per sottoporsi all’intervento, accompagnata dal suo fidanzato. Al termine dell’operazione, Margaret era uscita dallo studio in condizioni critiche ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio. Poi 3 giorni di agonia, fino alla morte cerebrale avvenuta il 7 novembre.

Ora i due titolari del centro medico di Roma (padre e figlio) sono iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. Stando alle prime informazioni, riportate da Ansa, dalle prime indagini non sarebbe stato trovato alcun documento, cartella clinica o registrazione relativa all’intervento all’interno della struttura, ora sotto sequestro dai Nas di Roma. Sarà l’autopsia a stabilire con esattezza le cause del decesso.

Di Claudia Burgio