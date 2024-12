Matteo Mariotti, attaccato anche lui da uno squalo, sulla tragedia a Marsa Alam: “Basta commenti velenosi, so cosa si prova”

Matteo Mariotti, il 20enne di Parma che ha perso una gamba a causa di un attacco di squalo in Australia, ha voluto inviare un messaggio di solidarietà alla famiglia di Gianluca Di Gioia, l’uomo tragicamente deceduto a Marsa Alam a seguito di un’aggressione da parte di uno squalo. In un video pubblicato sui suoi canali social, Mariotti ha espresso il suo dolore e ha lanciato un appello contro l’odio online: “Desidero far arrivare la mia vicinanza alla famiglia di Gianluca e incoraggiare tutti a riflettere sul modo in cui usiamo le parole. Alcuni sui social hanno scritto che, in fondo, ‘se l’è meritato’. In momenti come questo, è ingiusto giudicare”.